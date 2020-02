Aldo Busi: che fine ha fatto, oggi, età, chi è (Di martedì 11 febbraio 2020) Uno dei protagonisti del docureality La Pupa e Il Secchione e Viceversa sarà sicuramente lo scrittore Aldo Busi, che non mancherà di scandalizzarsi per le eventuali papere di pupe e pupi. Ripercorriamo il suo personaggio.Nato a Montichiari il 25 febbraio del 1948 - ha quindi 72 anni - è uno dei più popolari autori, traduttori e reporter italiani: già da piccolo talentuoso scrittore, a 14 anni deve abbandonare gli studi per volere del padre che lo manda a fare il cameriere. Più tardi viene esentato dal servizio militare in quanto gay dichiarato grazie all'articolo 28/a.Aldo Busi: che fine ha fatto, oggi, età, chi è 11 febbraio 2020 05:02. blogo

