Air Italy messa in liquidazione: voli fino al 25 febbraio, poi passeggeri rimborsati o riprotetti (Di martedì 11 febbraio 2020) Gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding, “a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all’unanimità di mettere la societa’ Air Italy in liquidazione in bonis”. Lo si legge in un comunicato.In questa fase - prosegue la nota - Air Italy lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente.Rimasta sotto traccia per alcune settimane ed esplosa all’improvviso lunedì sera, in seguito alle denunce pubbliche delle organizzazioni sindacali di categoria, la crisi di Air Italy è giunta all’epilogo peggiore. Per il ... huffingtonpost

