Air Italy in liquidazione: voli cancellati e viaggiatori rimborsati (Di martedì 11 febbraio 2020) Alle ore 14:30 di martedì 11 febbraio la compagnia aerea Air Italy è stata messa in liquidazione, a quasi due anni esatti dal suo primo volo avvenuto nel marzo del 2018 a seguito del cambio di denominazione sociale della storica compagnia sarda Meridiana. La liquidazione è avvenuta a causa del mancato accorso sul piano di rilancio industriale previsto dagli azionisti. Tutti i voli Air Italy saranno cancellati dopo le prime due settimane, in cui verranno garantite le prenotazioni di oltre 35 mila passeggeri. Air Italy in liquidazione Fondata sulle ceneri di quella che fu la compagnia aerea Meridiana Fly, Air Italy è stata posta in liquidazione a seguito di un vertice straordinario tra i principali azionisti, cioè Alisarda e Qatar Airways, durante il quale non è però stato trovato nessun accordo in merito al piano di rilancio aziendale che prevedeva un investimento immediato di 340 ... notizie

