Air Italy in liquidazione: volerà fino al 25 febbraio, poi passeggeri riprotetti (Di martedì 11 febbraio 2020) Air Italy resta a terra. Gli azionisti della compagnia, Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno... ilmessaggero

repubblica : Air Italy in profondo rosso convoca i soci. Sul tavolo c'è l'ipotesi di liquidazione [aggiornamento delle 20:54] - Agenzia_Ansa : Trasporti - #Air Italy, De Micheli: 'La società sospenda ogni decisione'. La ministra dei Trasporti ha chiesto un i… - Corriere : Air Italy fallisce e si ferma: pronto un piano straordinario per far volare 35 mila passeggeri -