Air Italy in liquidazione. La compagnia coprirà i voli fino al 25 febbraio. I sindacati: “1.500 lavoratori a rischio. Servono azioni immediate” (Di martedì 11 febbraio 2020) Gli azionisti della compagnia Air Italy – Alisarda e Qatar Airways – attraverso AQA Holding, “a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato” hanno deciso all’unanimità di mettere la società in liquidazione in bonis. “In questa fase – ha fatto sapere una nota della stessa compagnia – Air Italy lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente”. “Per motivi di sicurezza e a tutela sia degli equipaggi che di tutti i passeggeri, a partire da oggi è in atto il fermo tecnico dei voli. E’ in corso di attuazione un piano volto alla riprotezione dei passeggeri. ... lanotiziagiornale

