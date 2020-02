Air Italy fallisce, piano straordinario per far volare 35 mila passeggeri (Di martedì 11 febbraio 2020) Due anni dopo il rilancio l’ex Meridiana finisce in liquidazione. Pesano le liti tra i due soci, l’Aga Khan e Qatar Airways. Il «no» del governo alla chiusura corriere

repubblica : Air Italy in profondo rosso convoca i soci. Sul tavolo c'è l'ipotesi di liquidazione [aggiornamento delle 20:54] - Agenzia_Ansa : Trasporti - #Air Italy, De Micheli: 'La società sospenda ogni decisione'. La ministra dei Trasporti ha chiesto un i… - MediasetTgcom24 : Air Italy, De Micheli: 'La società non decida sull'ipotesi liquidazione' #airitaly -