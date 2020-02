Air Italy fallisce, da oggi stop ai voli. A rischio 1500 posti. La compagnia doveva sostituire l’Alitalia, l’ira del governo (Di martedì 11 febbraio 2020) Air Italy fallisce, stop ai voli. E in estrema sintesi una lettera ai dipendenti di Air Italya, nella quale il presidente Roberto Spada li informa della messa in liquidazione della società. "Per motivi di sicurezza e a tutela sia degli equipaggi che di tutti i passeggeri, a partire da oggi è in atto il fermo tecnico dei voli. È in corso di attuazione un piano volto alla riprotezione dei passeggeri. È stata senza dubbio una scelta difficile presa congiuntamente dagli azionisti. A nome degli azionisti e di tutto il Consiglio di Amministrazione, tengo a ringraziare personalmente voi tutti per il vostro apporto e impegno di questi anni". Sempre con la missiva, Spada informa che nelle prossime ore si procederà alla nomina di due liquidatori. Gli stessi azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways attraverso Aqa Holding, fanno sapere che "a causa delle persistenti e strutturali condizioni ... ilfogliettone

