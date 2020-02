Air Italy, buco da 200 milioni: per l’azienda c’è l’ipotesi di liquidazione (Di martedì 11 febbraio 2020) Per Air Italy potrebbe arrivare la liquidazione. La compagnia aerea ha chiuso il 2019 in profondo rosso, un buco che si aggirerebbe attorno ai 200 milioni di euro, e ha convocato i soci in assemblea per quello che potrebbe essere l’ultimo atto della società nata sulle ceneri della vecchia Alisarda prima e della Meridiana poi. Air Italy, che è controllata al 51% dall’Aga Khan e al 49% da Qatar Airways naviga in brute acque da tempo: nonostante gli sforzi delle ultime settimane della proprietà per un rilancio, la situazione sembra ormai irreversibile per un’azienda che negli ultimi anni ha perso più della metà del proprio fatturato a causa di un piano di espansione (probabilmente troppo ambizioso) che non ha dato i risultati sperati. Nelle intenzioni dei manager la compagnia aerea avrebbe dovuto sostitutire Alitalia come primo vettore italiano grazie a 50 voli ... open.online

