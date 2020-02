Afghanistan, attacco kamikaze: vittime

attacco kamikaze nella zona ovest della capitale afghana, Kabul. Lo ha riferito un portavoce del ministero degli Interni afghano. Le vittime sono tutte civili. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attentato.(Di martedì 11 febbraio 2020) Diverse persone sono rimaste uccise a seguito di unnella zona ovest della capitale afghana, Kabul. Lo ha riferito un portavoce del ministero degli Interni afghano. Lesono tutte civili. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attentato.(Di martedì 11 febbraio 2020)

