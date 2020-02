Acqua alta a Venezia: piano per salvare piazza San Marco dalle maree (Di martedì 11 febbraio 2020) Venezia, attendendo il Mose, si prepara a salvare piazza San Marco dalle acque alte, con un progetto per tenerla all’asciutto fino a maree di 110 cm, quota in cui potrebbero alzarsi le barriere alle bocche di porto. Il piano, commissionato dal Consorzio Venezia Nuova che gestisce il progetto Mose, costo 30 mln, prevede di innalzare il bordo del sormonto delle onde sul molo di S.Marco, un sistema di pompe per scaricare le acque piovane e del sottosuolo, e mini paratie, rimovibili, poste nell’angolo più esposto della piazza. Il progetto, presentato oggi, è stato consegnato dall’Ati al Consorzio Venezia Nuova lo scorso 15 gennaio e ora passera’ al vaglio degli enti preposti, tra cui Provveditorato alle Opere pubbliche e Sovrintendenza. “Noi – ha detto il legale rappresentante di Kostruttiva, Devis Rizzo – siamo pronti a partire con ... meteoweb.eu

