A San Valentino da Mc Donald’s alle coppie in omaggio il McCrunchy Bread con Nutella (Di martedì 11 febbraio 2020) San Valentino: Anche a Napoli nei ristoranti McDonald’s per tutte le coppie mostrando in cassa il messaggio d’amore inviato sul sito si riceveranno in omaggio due McCrunchy Bread con Nutella®. Ecco come fare L’anteprima mondiale organizzata da McDonald’s e Ferrero per far assaggiare in esclusiva il nuovo McCrunchy Bread con Nutella® è stata un successo. Sono stati infatti 8.000 i fortunati ad assaggiare il nuovo panino durante gli eventi di Milano, Roma, Napoli e Bari. Ma finalmente l’attesa è finita e da domani 12 febbraio il McCrunchy Bread con Nutella® arriva in tutti i McDonald’s italiani. Il pane e Nutella®, da sempre un classico per la colazione e la merenda, ancora non presente nella ristorazione, oggi per la prima volta si può gustare anche fuori casa. In occasione di San Valentino, inoltre, McDonald’s dà appuntamento a tutti per venerdì 14 febbraio, quando il McCrunchy Bread ... 2anews

