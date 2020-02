93 milioni di selfie al giorno, è la nuova ossessione della contemporaneità? (Di martedì 11 febbraio 2020) “Videor ergo sum, esisto in quanto vengo osservato da qualcuno, è questo il nuovo io all’epoca dei selfie. Il sé, insomma, prende corpo solo attraverso lo sguardo dell’altro, solo perché qualcuno guarda il mio selfie“. A spiegarlo all’ANSA è Giovanni Stanghellini, professore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio dell’Università di Chieti, nonché autore di “selfie – Sentirsi nello sguardo dell’altro”. I numeri che snocciola del resto non sembrano lasciare spazio ai dubbi: scattiamo 1000 selfie ogni secondo, 93 milioni ogni giorno, non possiamo non ammettere che ci troviamo dinanzi a una nuova ossessione della contemporaneità, un quadro che se non ha rilevanza clinica ha sicuramente dignità sociologica. Google, tre nuove app per combattere la dipendenza da smartphone Non a caso Stanghellini parla ... ilfattoquotidiano

