77enne investito sulla Fondovalle Alento, muore dopo ricovero in ospedale (Di martedì 11 febbraio 2020) Chieti - Non ce l'ha fatta l'uomo di 77 anni che era stato investito da un'auto sulla Fondovalle Alento, all’altezza di Torrevecchia Teatina (Chieti), l'anziano ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, è morto durante la serata. L’incidente è accaduto dopo le 18, mentre l’anziano era intento ad attraversare la strada è stato investito da un’Audi guidata da un 35enne. L’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i poliziotti della Stradale, guidati dal vice questore aggiunto Fabio Polichetti. leggi tutto abruzzo24ore.tv

