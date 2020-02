18App: una petizione per modificare il Bonus Cultura dei 18enni da 500 euro (Di martedì 11 febbraio 2020) petizione 18App: a quota 10mila la petizione per modificare il Bonus Cultura, ultime notizie In poche settimane la petizione 18 app ha raggiunto quota 10 mila iscritti, la petizione nasce per modificare il Bonus Cultura, migliorarlo e farlo partire. Ecco le ultime notizie sul Bonus. Il Bonus Cultura per i giovani, 18App, fu lanciato durante il governo Renzi dallo stesso Matteo Renzi. Il Bonus Cultura prevende lo stanziamento di 500 euro per ogni ragazzo che diventa maggiorenne per poterlo spendere sul territorio italiano per incrementare la sua Cultura. Il Bonus è spendibile per l’acquisto di biglietti di concerto, teatro, cinema ma anche per acquistare ingressi a musei, mostre e molto altro. Un Bonus che ha ottenuto un particolare successo e che è stato riconfermato sia per i nati nel 2001 che per i nati nel 2002, ad oggi però i nati del 2001 ancora attendono di poter ottenere il loro ... circuitoscuola

