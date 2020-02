Zaky bendato e torturato per ore. L'avvocato dei Regeni: "I suoi aguzzini gli stessi di Giulio" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Patrick Zaky è stato bendato, interrogato e torturato per ore. Il racconto di quello che ha subito l’ha fatto lui stesso ai familiari e agli avvocati nei pochi minuti - quattro, cinque al massimo spiegano - che la polizia gli ha concesso per incontrarli. “Era pieno dei segni delle botte ricevute - ha spiegato l’avvocato che lo segue - ma sono stati attenti e professionali. Hanno usato cavi elettrici volanti, nessuno strumento che lasciasse intravedere l’utilizzo dell’elettrochoc. Si tratta di vere torture”.Per il giovane, attivista e critico nei confronti del regime di al Sisi, il magistrato ha stabilito 15 giorni di detenzione. Poi ci sarà un processo: sullo studente dell’Università di Bologna, arrestato all’aeroporto del Cairo mentre tornava nel suo Paese per salutare la famiglia pendono cinque capi ... huffingtonpost

