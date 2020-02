Wanda Nara su Instagram: è un maschietto. Poi spiega: ecco cosa succede (FOTO) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Wanda Nara incinta? Tutto il mondo web se l’ha chiesto quando è apparsa una FOTO con una palese stuzzicante didascalia.“È un maschietto”, ha scritto lady Icardi: e tutti hanno pensato a una nuova gravidanza da parte della coppia degli argentini. Ma è davvero così?Su Instagram Wanda Nara ha fatto saltare tutti sulla sedia dopo un post piuttosto eloquente. Ma qual è la verità?Wanda Nara su Instagram: è un maschietto. La precisazione: ecco di cosa parla (FOTO)Un post su Instagram di Wanda Nara ha fatto credere a tutti che fosse incinta. Lei scrive: “È un maschietto”, ma subito dopo fa capire di cosa sta parlando. View this post on Instagram La bellezza può essere pericolosa, ma l’intelligenza è letale .. Notte ❤️A post shared by Wanda Nara (@Wanda icardi) on Feb 6, 2020 at 1:13pm PSTIl post Instagram su Wanda Nara ha fatto credere che la modella argentina, moglie di Mauro Icardi, ... italiasera

