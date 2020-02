Wanda Nara è incinta? “E’ un maschietto”: la verità dietro al post su Instagram [FOTO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una Instagram Stories pubblicata dall’opinionista del Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara, ha fatto brillare gli occhi dei suoi fan. La showgirl argentina e agente del marito Mauro Icardi, ha fatto emozionare i suoi fan postando un’immagine di un bebè con annesso commento “It’s a Boy” (è un maschio). In tanti hanno pensato che la moglie dell’ex attaccante dell’Inter fosse incinta del suo sesto figlio. La bella e procace argentina è infatti mamma di cinque figli, tre avuti dal suo primo matrimonio con Maxi Lopez (Valentino, Benedcto e Costantino) e due avuti dalle sue seconde nozze con Icardi (Isabella e Francesca). L’annuncio di Wanda Nara sui social ha fatto pensare che la famiglia si stesse per allargare ancora. Un fiocco azzurro per la famiglia Icardi-Nara? Pare tuttavia che la verità dietro a questo post emozionante sia ... velvetgossip

