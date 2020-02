Vomero, maestra con meningite: la scuola non chiude (Di lunedì 10 febbraio 2020) In una scuola elementare nel Vomero una maestra è stata ricoverata per meningite all’ospedale Cotugno. Nella scuola è scattata la profilassi per i soggetti a rischio, ma non è stata chiusa. Accade nella scuola elementare Piscicelli, in una nota dell’ASL Napoli 1 Centro si legge: “Le usuali attività di pulizia e di aerazione sono adeguate a garantire le performance d’igiene”. Dopo aver scoperto il caso di meningite nella scuola elementare del Vomero, è scattata la profilassi per tutti gli studenti che possono aver avuto contatti con la maestra. Ma i genitori sono preoccupati e soprattutto si sono ribellati per la mancata chiusura dell’Istituto che resta ugualmente aperto. Sono state avviate tutte le misure di sicurezza per i giovani studenti dell’Istituto vomerese, la scuola ... bigodino

