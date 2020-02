Virus,60 nuovi casi su Diamond Princess

nuovi casi di contagio da coronaVirus sono stati rilevati sulla Diamond Princess, la nave da crociera ancorata nella baia di Yokohama, in Giappone. E' quanto hanno reso noto fonti del governo nipponico, senza precisare la nazionalità dei nuovi contagiati. Complessivamente, quindi, il numero delle persone contagiate è salito a 130. A bordo della Diamond ci sono ancora quasi 3.700 persone di diversa nazionalità, fra cui 35 italiani.(Di lunedì 10 febbraio 2020) Sessantadi contagio da coronasono stati rilevati sulla, la nave da crociera ancorata nella baia di Yokohama, in Giappone. E' quanto hanno reso noto fonti del governo nipponico, senza precisare la nazionalità deicontagiati. Complessivamente, quindi, il numero delle persone contagiate è salito a 130. A bordo dellaci sono ancora quasi 3.700 persone di diversa nazionalità, fra cui 35 italiani.(Di lunedì 10 febbraio 2020)

