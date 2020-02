Virus cinese: la famiglia di Taiwan non si è infettata a Firenze. Il virologo: «I toscani fuori pericolo» (Di lunedì 10 febbraio 2020) La famiglia di Taiwan non si è infettata in Italia. Genitori e figli, tutti e due, sono risultati positivi al coronaVirus dopo una vacanza nel nostro Paese. Ma, calendario alla mano, è evidente che non si sono infettati da noi. Lo sottolinea il virologo Roberto Burioni, sul suo sito «Medical Facts» rassicurando chi vive a Firenze, ma anche a Siena e Pisa, città toccate dai turisti di Taiwan firenzepost

lauraboldrini : “Essere cinesi non vuol dire essere un virus” Ho incontrato Miao Miao Huang a Prato, dove risiede la più grande co… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, stanno bene i bimbi della #Cecchignola, secondo il bollettino dello #Spallanzani Si aspetta un nuovo… - Agenzia_Ansa : Addio al medico eroe che per primo aveva dato l'allarme del #coronavirus Contagiato dal virus, il suo cuore ha smes… -