Violenta 15enne con problemi psichici in cambio di 5 euro: arrestato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Alessandro Ferro Un 50enne della provincia di Rovigo è stato arrestato dopo aver abusato di un minorenne di 15 anni affetto da problemi psichici in cambio di 5 euro Ha Violentato e sequestrato un 15enne con problemi psichici promettendogli in cambio 5 euro. L'incredibile vicenda è accaduta in Veneto dove un 50enne della provincia di Rovigo è stato arrestato con l'accusa di induzione alla prostituzione e violenza sessuale aggravata nei confronti del minore affetto da problemi psichici. L'uomo sperava di farla franca per le difficoltà del giovane ma, fortunatamente, il ragazzo avrebbe confermato di aver subìto atti sessuali dietro una "ricompensa" di cinque euro ed anche il referto medico del pronto soccorso dove il 15enne è stato medicato indicherebbe la violenza. Violentato in auto Come riporta Ilgazzettino.it, l'uomo è stato arrestato il 5 febbraio scorso a Verona e le ... ilgiornale

