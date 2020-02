Vieni da Me: puntata del 10 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e ospiti di Caterina Balivo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ritorna l’appuntamento con Vieni da Me e la conduttrice Caterina Balivo. Inizia una nuova settimana, e alle 14 ritorna il contenitore pomeridiano di Raiuno con nuovi ospiti, interviste e giochi a premi.Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay.Dopo i fasti del Festival di Sanremo, la kermesse cavalcata fino all’ultima puntata di Vieni da Me di venerdì, è lecito aspettarsi che anche la puntata odierna sarà molto incentrata sui cantanti che si sono alternati sul palco dell’Ariston.Inevitabile parlare ad esempio della querelle fra Bugo e Morgan, così come del successo e del futuro degli artisti che hanno riscosso maggiore successo in questa edizione del Festival, come il vincitore Diodato, il vincitore della sezione giovani Leo Gassmann. L'articolo Vieni da Me: puntata del 10 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e ospiti di Caterina Balivo ... italiasera

