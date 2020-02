Vieni da me, la mamma di Morgan telefona in diretta: "E' un buono, straborda perché ama la musica" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Vieni da me commenta in diretta Sanremo 2020 e soprattutto il 'caso' Bugo - Morgan con un'intervista (davvero preziosa) a Simone Bertolotti, direttore d'orchestra di Bugo e Morgan a Sanremo, che ha raccontato con calma e con la morte nel cuore (l'espressione era eloquente) quanto successo nei giorni precendenti l'exploit di Morgan nella penultima serata. Caterina Balivo ha assunto il ruolo di difensore di ufficio del cantante, assente, dai commenti dei presenti, e la mamma di Morgan ha apprezzato: a fine puntata arriva la sua (tenerissima) telefonata per ringraziare la conduttrice e per difendere il figlio.Vieni da me, la mamma di Morgan telefona in diretta: "E' un buono, straborda perché ama la musica" pubblicato su TVBlog.it 10 febbraio 2020 16:47. blogo

fuckingpamy : Mia madre è uscita dal bagno ed ha lasciato la porta aperta. Io: mamma la porta Lei: PER FAVORE! Io: quando si t… - abstractartae : mamma mi vieni a prendere - MadameA02 : - Amore mamma non si sente tanto bene. - Che hai? - Mal di gola e in più mi sento la febbre. Vieni a farmi le cocco… -