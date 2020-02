Vieni da me, colpo di scena: dopo Sanremo la mamma di Morgan telefona a Caterina Balivo (Di lunedì 10 febbraio 2020) colpo di scena durante ‘Vieni da me’: la mamma di Morgan, la signora Luciana, ha chiamato Caterina Balivo in diretta. Premessa: anche se sono passati giorni, la squalifica di Morgan e Bugo da Sanremo 2020 ancora domina le cronache. E anche la Balivo, che ha ospitato nel suo salotto tv il direttore d’orchestra Simone Bertolotti, ha parlato del fattaccio che ha caratterizzato la penultima puntata del Festival. Bertolotti ha dato la sua versione dei fatti. In breve ha speso parole di elogio e stima nei confronti di Bugo e commenti di tutt’altro genere su Morgan: “Non mi sarei mai prestato a dirigere una porcata del genere – ha spiegato – Ho troppo amore per la musica, ogni volta che vedo queste immagini (la lite al Festival, ndr), io ho un colpo al cuore. Dietro queste performance c’è un lavoro di mesi, Bugo non si meritava tutto questo”. (Continua dopo la foto) Anche Caterina ... caffeinamagazine

