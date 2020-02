VIDEO Yamaha con tante novità tecniche nei test di Sepang: scopriamo i segreti della nuova M1 di Valentino Rossi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non vi sono dubbi che i test di MotoGP a Sepang (Malesia) per la Yamaha siano stati positivi: sia sul piano della prestazione pura che della consistenza la moto di Iwata ha dato ottime risposte. Riscontri frutto di un impegno importante dell’azienda giapponese, che ha messo al centro il progetto della classe regina. Ecco che le novità tecniche sono state molte: appendici aerodinamiche innovative, aggiornamenti consistenti nel motore e nell’elettronica, nonché un dispositivo particolare per la partenza, prendendo ispirazione da quello di Ducati. In sostanza, in casa nipponica, non sono stati a guardare. Buone notizie, dunque, per Valentino Rossi e i suoi compagni di marca. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ... oasport

