VIDEO “Parasite” nella storia degli Oscar | incetta di statuette per il film di Bong

"Parasite" fa la storia degli Oscar: mai successo che un film straniero conquistasse i titoli di "Miglior film", "Miglior regia" e di "Miglior sceneggiatura originale". E' stato il trionfo del regista sudcoreano Bong Joon-Ho che ha conquistato letteralmente Hollywood, portandosi a casa anche la statuetta di "Miglior film straniero".

