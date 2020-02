VIDEO Mauro Sanchini sulla guida di Maverick Vinales: “Gli manca equilibrio” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Maverick Vinales in cerca di equilibrio? Secondo l’opinionista tecnico di Sky Sport Mauro Sanchini lo spagnolo della Yamaha ha una guida un po’ instabile, che non gli garantisce di essere così sicuro in sella alla Yamaha. Nonostante l’iberico abbia messo in evidenza un rendimento costante nel corso dei test a Sepang, lo stile aggressivo potrebbe avere delle ripercussioni. Di sicuro, nella prossima sessione di prove a Losail (Qatar) ne sapremo di più. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

