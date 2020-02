Vicenza, tragedia in montagna: Nadia scivola e muore dopo caduta di 300 metri (Di lunedì 10 febbraio 2020) La vittima è Nadia Nuvola, 44enne di Cornedo, impiegata all’ufficio tecnico del Comune di Valdagno, nel Vicentino. La dona era impegnata in una escursione con alcuni amici quando, in un attimo di distrazione, avrebbe messo il piede in fallo ed è scivolata lungo un canalone facendo un volo nel vuoto di circa 300 metri. fanpage

