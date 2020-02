Vertenza Jabil, lavoratori in corteo: “La politica locale faccia la sua parte” (VIDEO) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti A poco più di un mese dalla scadenza della cassa integrazione e con l’incubo licenziamento che si avvicina, i lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise (Caserta) scendono di nuovo in piazza per provare a sensibilizzare la politica soprattutto locale, “assente sia dai tavoli istituzionali che nelle piazze”. Con un corteo iniziato alla stazione ferroviaria di Caserta, gli addetti del sito produttivo casertano hanno attraversato il centro concludendo la marcia nella centrale piazza Margherita; pochi anche i cittadini interessati alla vicenda. La Vertenza Jabil si trascina dal giugno scorso, quando la multinazionale statunitense dell’elettronica comunicò l’intenzione di procedere a 350 esuberi su 700 lavoratori; una decisione da cui l’azienda non ha mai receduto, neanche ai numerosi tavoli tenuti in Confindustria o al Ministero dello Sviluppo ... anteprima24

