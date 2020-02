Veronica Lario vittoria su Berlusconi: 28 milioni di euro (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il matrimonio tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi ha sempre fatto discutere molto. Era una di quelle coppie che piaceva tanto agli italiani e che, quando ha scelto di interrompere la relazione, ha suscitato reazioni tra loro molto diverse. Nel corso del tempo i due si sono dati battaglia: come in tutti i divorzi le cose diventano complicate e dolorose. Tra loro c’è sempre stato rispetto, ma i processi sono stati molto lunghi. Veronica ne esce vincitrice Come riporta il settimanale Novella 2000, tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi sarebbe terminata la guerra per il divorzio e a uscirne vincitrice sarebbe stata Lario. I due hanno rinunciato alle rispettive pretese; e a guadagnarci è stata Veronica Lario che ha portato a casa 28 milioni di euro. Un risultato inatteso. Eliminate le beghe giudiziarie, oggi, forse tornerà il sereno. L'articolo Veronica Lario vittoria ... velvetgossip

