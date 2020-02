Verissimo Romina Carrisi non parlo di mia sorella Ylenia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Al Bano e la figlia Romina Junior sono stati ospiti da Silvia Toffanin per parlare della loro famiglia e degli ultimi progetti. Silvia Toffanin durante l’intervista ha provato a chiedere, con molta delicatezza, anche di Ylenia, la primogenita del cantante scomparsa in circostanze misteriose. Romina Carrisi con molta fermezza ha manifestato l’intenzione di non rispondere: «Io non ne parlo, perché non è un argomento, a mio avviso, che si può trattare in maniera colloquiale, se ne vuole parlare lui io non gli tappo la bocca».«I dolori o ti ammazzano o ti rafforzano e bisogna convivere con l’altra faccia della vita. Lo sopporti e lo tieni dentro», ha spiegato Al Bano, che poco dopo ha letto una lettera commovente dedicata alla mamma Yolanda, morta nel dicembre scorso all’età di 96 anni. In quelle parole, rivolte direttamente alla madre, un riferimento a Ylenia e al ... people24.myblog

