Valentina Ferragni Instagram, tagli asimmetrici scoprono il corpo baciato dal sole: «Da panico» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Da quando ha spiccato il volo come Instagram influencer Valentina Ferragni è inarrestabile. Se le immagini della sorella sono ormai un’abitudine per i followers dell’imprenditrice cremonese, gli scatti della minore delle Ferragni arrivano spesso inaspettati e ‘sconvolgenti’. Troppo spesso criticata e accusata di inadeguatezza all’ambiente fatto di fisici longilinei e quasi ossuti, Valentina si prende la sua rivincita post dopo post, con foto da capogiro, in grado di far sognare e ricredere la gran parte dei detrattori. E fa sperare allo stesso tempo, incitando le donne a migliorarsi. Valentina Ferragni Instagram, silhouette curvilinea dai tagli asimmetrici “Valentina sei bellissima, sguardo magnetico! – dicono le donne ammirando la bellezza della Ferragni – Dalle tue stories traspare come tu sia anche genuina e buona. – aggiungono – Grazie per mostrarti per quello che sei, ... urbanpost

marcogaianigo : Valentina Ferragni vorrei fare cose con te - MartinaMazzonet : Pubblicità di Valentina Ferragni in tv Padre: “è la figlia di Albano?” L O L - gaellestn : RT @arabelIapetrova: unpopular opinio: valentina ferragni è molto più bella di chiara -