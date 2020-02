“Uno schiaffo alla bellezza…”: Justine Mattera col seno al vento, aspra critica di un utente [FOTO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Justine Mattera continua a stupire i follower di IG Americana dalla nascita ma italiana d’adozione visto che è nel nostro Paese da oltre 20 anni. Stiamo parlando di Justine Mattera, la soubrette che da qualche tempo a questa parte fa parlare di sé per le foto sensuali e osè che posta sul suo profilo personale Instagram. Nonostante si avvicina sempre di più alla soglia dei 50 anni, l’ex moglie del compianto Paolo Limiti rimane una donna di grande fascino e femminilità. Nella sua lunga carriera artistica ha partecipato a diverse pellicole e trasmissioni televisive, ora invece si dedica molto al suo ruolo di modella e allo sport, soprattutto il ciclismo. Justine Mattera mostra ancora una volta il suo décolleté Da quando Instagram ha preso campo sopratutto per i personaggi dello spettacolo, Justine Mattera non cede per nulla il passo a colleghe molto popolari e pure più giovani. ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Uno schiaffo alla bellezza...': Justine Mattera col seno al vento, aspra critica di un utente [FOTO] - - Vittoriaa_mv : RT @unicornosexy: quando ho messo 'liceo scientifico' come prima scelta esattamente perché nessuno mi ha tirato uno schiaffo perché - britjshboys : @laitkth Se uno chiedesse un euro a ogni lettrice che vorrebbe dargli uno schiaffo, ora sarebbe miliardario e oltre -