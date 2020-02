Università: primi nuovi nano materiali al mondo per preservare beni artistici (3) (Di lunedì 10 febbraio 2020) (Adnkronos) - D’accordo l’architetto Maria Fausta Anzioli, referente tecnico e beni culturali del laboratorio di nanotecnologie 4ward360, che rimarca: “Vogliamo portare l’esempio pratico di come la conservazione e la sicurezza possano camminare per mano, rendendo possibile la fruizione del nostro pa liberoquotidiano

Università : primi nuovi nano materiali al mondo per preservare beni artistici (2) : (Adnkronos) - Importanti anche i risultati che si possono ottenere anche per preservare i luoghi dove si trovano custodite le opere d’arte, e per questo Sabrina Zuccalà (4ward360) e Matteo Pellegrini, (dell’impresa di restauro dell’Aquila Dipe costruzioni), hanno fondato Heritage Preservation Lab, p

StraNotizie : Università: primi nuovi nano materiali al mondo per preservare beni artistici - TV7Benevento : Università: primi nuovi nano materiali al mondo per preservare beni artistici (3)... - TV7Benevento : Università: primi nuovi nano materiali al mondo per preservare beni artistici (2)... -