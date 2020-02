Unicredit, in Italia previsti 6000 esuberi e la chiusura di 450 filiali: la ministra Catalfo convoca i vertici della società (Di lunedì 10 febbraio 2020) Unicredit prevede tra il 2019 e il 2023 in Italia 6mila esuberi e la chiusura di 450 filiali. È quanto si legge nella lettera inviata ai sindacati: in particolare, si tratta di 500 «eccedenze di capacità produttiva» del piano (appena chiuso) Transform 2019, e di altre 5.500 che riguardano «nuove eccedenze» legate al piano Team23. Il piano era già stato reso noto in una comunicazione di dicembre. Dopo aver appreso la notizia, la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha convocato i vertici della società per venerdì 21 febbraio. La reazione dei sindacati Da quanto si legge nella lettera, è intenzione di Unicredit cercare «soluzioni condivise» con i sindacati. In questo ambito si guarda a quelli che maturano «il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2023 (con diritto alla pensione fino all’1 gennaio 2024 compreso)». Il segretario generale ... open.online

