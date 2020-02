Unicredit, 6mila esuberi e 450 filiali chiuse (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il piano Unicredit per l’Italia: 6mila esuberi e 450 filiali chiuse. Avviata la procedura con i sindacati. Per le uscite ricorso a pensione e fondo solidarietà. ROMA – E’ stato avviato il piano Unicredit per l’Italia. La Banca, come annunciato in passato, entro il 2023 dovrebbe chiudere 450 filiali e ‘licenziare’ 6mila persone. Le uscite saranno gestite con il ricorso alla pensione e al fondo di solidarietà. Un lungo percorso iniziato con la lettera inviata ai sindacati nei giorni scorsi e che continuerà nelle prossime settimane con le prime chiusure e la riduzione del personale. Il confronto con i sindacati Il confronto con i sindacati è iniziato nei giorni scorsi e dovrebbe finire entro il primo trimestre del 2020. Almeno è questo il piano di Unicredit che si augura entro i primi giorni di aprile di trovare “soluzioni condivise e ... newsmondo

fattoquotidiano : Banche, lettera di Unicredit ai sindacati: confermati 6mila esuberi in Italia. I bancari: “Vuole fare utili sulla p… - MediasetTgcom24 : Unicredit, in Italia 6mila esuberi: chiusura per 450 filiali #unicredit - RaiNews : #Unicredit ha scritto ai sindacati, in vista della trattativa che dovrebbe iniziare venerdì 14 febbraio, preannunci… -