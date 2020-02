Una mamma “incontra” la figlia scomparsa grazie alla realtà virtuale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Grandissimo balzo in avanti della tecnologia: grazie alla realtà virtuale, infatti, una mamma sudcoreana ha potuto incontrare la figlia morta nel 2016. L’esperimento è stata diffuso in un documentario della Munhwa Broadcasting: il video si chiama “I met you”, ovvero “Ti ho incontrata”. Dopo tre anni dalla scomparsa della bimba, morta per una malattia incurabile, la tecnologia compie passi da gigante. La mamma sembra poter godere di nuovo della compagnia della sua piccolina: l’emozione è indescrivibile. realtà virtuale, mamma incontra figlia Jang, una giovane mamma sudcoreana, ha perso sua figlia Nayeon, morta nel 2016: la realtà virtuale, però, le ha permesso di “incontrarla” nuovamente. Si chiama “I met you” il video contenuto all’interno del documentario della Munhwa Broadcasting. Attraverso una fedele riproduzione ... notizie

