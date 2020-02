Un volo della British Airways ha battuto il record supersonico arrivando da New York grazie al forte vento (Di lunedì 10 febbraio 2020) Volare da New York a Londra in meno di 5 ore? è possibile, ma raro: ci è riuscito un Boeing della British Airways che, sfruttando un fenomeno raro come il “jet stream”, è atterrato con circa due ore di anticipo rispetto al previsto e battendo il record subsonico detenuto da un volo della Norwegian Airlines. Un volo della British Airways ha battuto il record supersonico arrivando da New York grazie al forte vento LEGGI ANCHE> Voli intercontinentali, come affrontarli al meglio (e senza stress) Ad aiutare il Boeing 747 della British Airways ad entrare nella storia delle velocità più alte di crociera nei cieli ci hanno pensato i forti venti che stanno soffiando sull’Oceano Atlantico. Il velivolo ha viaggiato raggiungendo le 825 miles per hours (circa 1327,71 km orari): partito dall’aeroporto JFK di New York alle 18.47 di sabato pomeriggio, ha toccato terra a ... giornalettismo

