Un Totò al giorno 2020: Carlo delle Piane protagonista del nuovo appuntamento (Di lunedì 10 febbraio 2020) Giovedì 13 febbraio torna l'appuntamento con Un Totò al giorno 2020: a Napoli si terrà un vero e proprio omaggio a Carlo delle Piane! Torna il ciclo di incontri mensili di Un Totò al giorno per una seconda stagione fino a giugno 2020: protagonista di questo appuntamento è Carlo delle Piane, la celebre pellicola del principe della risata. appuntamento dalle 18 alle 20 alla Libreria Mondadori Rione Alto (Via Onofrio Fragnito 64) di Fabio Rocco, per rievocare le più celebri pellicole interpretate dal Principe della Risata. Un'occasione più unica che rara per rivedere celebri sketch ed ascoltare aneddoti, dietro le quinte, testimonianze di celebri addetti ai lavori (critici, attori, registi) sulle strepitose performance di Antonio De Curtis in arte Totò. Il quarto appuntamento si ... movieplayer

Crow48202192 : Qualche giovane comunista, qualche giovane pro europa e progressive che sia ritiene liberista - liberale: è possibi… - ilTeoLugarini : @nebulosa_mente 'Giorno Roby, ora come ora ti perdono in toto il fatto di essere in spiaggia in maniche corte. - Veg_Markuz : @DiogeneilC @SardiniaPost Un giorno un Tizio diceva peste e corna dei napoletani, poi ci ha pensato e ha detto: per… -