UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 11 febbraio 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) anticipazioni puntata 5437 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 11 febbraio 2020: Alberto Palladini (Maurizio Aiello) cerca di rimettersi in sesto tornando in contatto con una sua vecchia conoscenza… Clara (Imma Pirone) viene a sapere qualcosa che potrebbe sconvolgere la sua vita… Dopo l’ultima delusione subìta in campo sentimentale, Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) decide di rifugiarsi nell’affetto di famiglia e amici… Sempre più in sofferenza per via della mancanza di spazi, Vittorio (Amato D’Auria) trova una sorta di complice in Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), tanto che i due pensano di andare a vivere insieme… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 11 febbraio 2020 su Tv Soap. tvsoap

