Un Posto Al Sole anticipazioni 10-14 febbraio 2020 | Marcello delude Giulia

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole sono ricche di suspense e tensioni emotive. Dalle trame delle puntate della celebre soap partenopea in onda su Rai 3 da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio emergono interessanti novità. Vittorio e Patrizio progettano di andare a vivere insieme. Alberto viene brutalmente aggredito e capisce di essersi cacciato nei brutti guai. Andrea è irrintracciabile e Arianna è molto preoccupata. anticipazioni Un Posto Al Sole: la nuova idea di Vittorio e Patrizio Dopo l'aspro confronto telefonico con Marcello, Giulia deve scegliere da che parte stare e appare indecisa e molto confusa. Nel frattempo, Arianna cerca di contattare Andrea per dirgli che sono stati di nuovo convocati dal Tribunale dei Minori. Il Pergolesi, però, sembra irrintracciabile. Alberto, sempre più preoccupato per la sua attuale postazione lavorativa ai Cantieri, chiede aiuto a una sua vecchia ...

