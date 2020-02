Ultimi sondaggi politico elettorali, Fratelli d’Italia vicino allo storico sorpasso, cala la Lega, bene il Pd (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore dimostra ancora una volta che il Movimento 5 Stelle se non da vita un profondo rinnovamento, rischia l’estinzione. I risultati per il Movimento 5 Stelle sono nettamente negativi i peggiori dal 2012. Secondo gli Ultimi sondaggi i grillini si attesterebbero intorno al 12,7% e Fratelli d’Italia sarebbe prossima a superarli. Uno scenario inimmaginabile fino a qualche mese fa. I risultati dei sondaggi sono negativi anche per Lega che dalle fatidiche elezioni regionali in Emilia Romagna ad oggi ha perso il 2% delle intenzioni di voto attestando al 31,7%. La Lega resta il primo partito ma sembra sempre più plausibile che stia perdendo voti in favore di Fratelli d’Italia. Il Pd, in poche settimane invece guadagna punti percentuali nei sondaggi e si attesta al 22,6% delle intenzioni di voto e si avvicina alla ... baritalianews

