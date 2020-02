Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 20:10 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno che l’apertura di governo stringerà nelle prossime ore sulla documenti e visti sulla prescrizione e in particolare su un emendamento al milleproroghe che includa la mediazione Movimento 5 Stelle PD Leu secondo fonti della maggioranza la bici arriverà domani in occasione di un consiglio dei ministri da convocare breve ammissibilità dell’emendamento restano dubbi che gli uffici legislativi stanno cercando di sciogliere non si esclude che possa essere consultato anche Quirinale Italia viva Sì ma intanto insiste nel opporsi alla Riforma vedremo sì e far cadere il governo o meno Fammi sapere Roberto Giachetti Ma certamente sei ministro Bonafede insisterà con questa forzatura riceverà una bella mozione di sfiducia e oggi si celebra la giornata del ricordo in memoria di ... romadailynews

GoalItalia : Mavididi boom ?? La Juventus ha un gioiello in casa ?? - RobertoBurioni : Tra pochi minuti a @chetempochefa prima del Tg2 per le ultime notizie sul coronavirus - Corriere : Coronavirus, 60 nuovi contagi sulla nave in quarantena in Giappone: a bordo 35 italiani -