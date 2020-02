Ufficiale Sex Education 3, Netflix rinnova l’esilarante dramedy sulla scoperta della sessualità (video) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il rinnovo era già nell'aria, visto il successo riscosso dalla seconda stagione, ma solo il 10 febbraio è arrivata l'ufficialità: Sex Education 3 entrerà presto in produzione. Netflix ha annunciato di aver rinnovato per un terzo capitolo la sua dramedy originale, ambientata in un liceo inglese con adolescenti alla scoperta della sessualità e alle prese coi primi amori. Ben più di un banale teen drama, Sex Education ha saputo conquistare il favore del pubblico - e non solo quello dei millennials - grazie ad una scrittura audace, brillante, che fa un passo avanti nel racconto dell'adolescenza dal punto di vista dei primi approcci al sesso perché adotta una visione smaliziata, che parte da un presupposto ormai piuttosto acclarato. Ovvero, molti ragazzi e ragazze al terzo anno di liceo o giù di lì hanno abitualmente rapporti sessuali con i loro coetanei, ma non sempre ne conoscono e ... optimaitalia

OptiMagazine : Ufficiale #SexEducation3, #Netflix rinnova l'esilarante dramedy sulla scoperta della sessualità (video)… - 3cinematographe : #SexEducation inizierà la produzione della terza stagione quest'anno! Ufficiale quindi il rinnovo, a confermarlo il… - eva_blackheart : È UFFICIALE HANNO RINNOVATO SEX EDUCATION PER LA TERZA STAGIONE #SexEducation -