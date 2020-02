“Tutto premeditato!”. Bugo e Morgan, spunta il video (terribile) del dietro le quinte a Sanremo. Ora si mette male per l’ex cantante dei Bluvertigo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Finalmente è successo, finalmente la Rai ha pubblicato il video del dietro le quinte tra Bugo e Morgan. E, lasciatecelo dire, ancora una volta Morgan si è messo in mezzo ad una montagna di casini. Le telecamere di Raiuno, si sa, sono presenti dietro le quinte del teatro dell’Ariston e durante la puntata speciale di Domenica In, la Rai è stata in grado di mostrare quanto accaduto nella serata di venerdì (quando Morgan e Bugo sono stati squalificati) prima dell’esibizione nel corso della quale il cantautore ha modificato arbitrariamente il testo della canzone Sincero, costringendo Bugo ad allontanarsi dal palco e la giuria a squalificare il duo. Le immagini di Morgan e Bugo dietro le quinte sono diventate immediatamente virali. Come aveva già riferito Bugo in conferenza stampa, infatti, si vede Morgan discutere animatamente con un elemento dello staff della casa discografica dello stesso ... caffeinamagazine

