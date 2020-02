Turris, Celiento come Maradona: l’azione del gol diventa virale (VIDEO) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPortici (Na) – Un derby pazzo in serie D, quello disputato ieri dalle formazioni vesuviane di Portici e Turris. Pazzo quanto l’intera giornata dell’attaccante corallino Marzio Celiento. Autore dell’eurogol del momentaneo 0-1 per gli ospiti. Entra alla ripresa, sblocca la gara saltando 6 giocatori avversari ed al 40esimo viene espulso per simulazione in area. Sul web impazza così il VIDEO del gol del numero 11 della Turris che viene paragonato niente di meno alla storica rete del Piede oro contro l’Inghilterra ai mondiali. “Mar..Mara…Marzio Celiento” si legge sui canali ufficiali della società di Torre del Greco che incorona il gran goal di Celiento con sottofondo la telecronaca argentina che fu allora di Maradona. Goal folle quanto l’intero derby vesuviano per Celiento. Partito dalla panchina, fa il suo ingresso in campo solo ad avvio ripresa sostituendo ... anteprima24

MariellaRomano : #Turris Le interviste del dopopartita con #Celiento e #Colantonio nel servizio di #AndreaLiguoro -