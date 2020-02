Turisti cinesi insultati e minacciati a Roma. “Andate via dall’Italia siete infetti”. Denunciato un 15enne. Raggi: “Gesto vergognoso frutto di ignoranza e razzismo” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un gruppo di ragazzi cinesi, tra cui una giovane incinta, è stato preso di mira da tre ragazzini ieri a Roma. “Andate via dall’Italia perché siete infetti dal coronavirus” gli avrebbero urlato mentre attraversavano la strada in piazza dei Consoli, in zona Tuscolana. Uno, un quindicenne, li avrebbe minacciati con un coccio di bottiglia. Sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato i ragazzini. La ragazza cinese incinta è stata invece portata in ospedale a scopo precauzionale per lo spavento e dimessa con tre giorni di prognosi. Al termine delle verifiche il gruppo di cittadini cinesi, raggiunti dagli avvocati del consolato, ha deciso di non sporgere denuncia nei confronti del 15enne mentre gli altri due sono scappati. “A Roma un gruppo di ragazzi cinesi è stato aggredito. E’ vergognoso. Ferma condanna di quanto accaduto: episodi come questo sono frutto ... lanotiziagiornale

Coronavirus - l’ultimo bollettino dallo Spallanzani : non hanno più febbre i due bambini e l’italiano 29enne. Ancora in prognosi riservata i due Turisti cinesi : I due bambini di 4 e 8 anni arrivati ieri dalla Cecchignola allo Spallanzani non hanno più la febbre e sono «in buone condizioni generali». Nel bollettino quotidiano dall’ospedale romano, l’undicesimo, i medici confermano che «il primo test è risultato negativo per la ricerca del nuovo Coronavirus . Nella eventualità di una seconda negatività – dicono dallo Spallanzani a proposito dei due bambini che sono accompagnati dal ...

