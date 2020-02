Turismo: Istat, in estate meno vacanze brevi, meno viaggi in prima metà anno (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – I viaggi si svolgono principalmente nel trimestre estivo (38,8%) e la durata media, pari a 8,1 notti, è circa doppia rispetto a quella osservata negli altri trimestri dell’anno. In estate prevalgono le vacanze lunghe (72,6% dei viaggi estivi) che durano mediamente di più, rispetto agli altri periodi: il 51,4% almeno una settimana, il 30% almeno 14 notti. Di contro, gli spostamenti per motivi di lavoro, nel terzo trimestre, toccano, come di consueto, il livello più basso dell’anno (4,8%). E’ quanto emerge da un report dell’Istat intitolato ‘viaggi e vacanze in Italia e all’estero’.I viaggi diminuiscono rispetto al 2018 soprattutto nella prima metà dell’anno, -16,4% nel trimestre invernale (-22,6% in termini di notti) e -10,2% in quello primaverile (-6,2% di notti). Le vacanze brevi, che nel primo ... calcioweb.eu

