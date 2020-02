“Trasferimento illegittimo”: accolto il ricorso di Corona che torna all’Urbanistica (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo dall’associazione Altrabenevento: La dott.ssa Claudia Chiariotti, giudice del lavoro a Benevento, con una sentenza di questa mattina, ha accolto il ricorso presentato da Gabriele Corona, assistito dagli avvocati Daniela Sarracino e Maurizio Zeoli ed ha dichiarato “illegittimo il trasferimento disposto con provvedimento prot.n.1041127 del 28.11.2016 del Segretario Generale, e, per l’effetto, dispone il reintegro del Corona presso il Settore Urbanistica – Sportello Unico dell’Edilizia”. Subito dopo l’insediamento dell’Amministrazione Mastella, Gabriele Corona era stato trasferito per “rotazione anticorruzione” che in realtà era solo la scusa per allontanarlo dal Settore Urbanistica. Sul punto il giudice rileva che “che gli unici trasferimenti presso un diverso settore erano quelli del ... anteprima24

