Tour of Colombia 2020: tutti gli italiani in gara. Fabio Aru il nome di spicco, quindici gli azzurri al via (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo il successo delle due edizioni andate in archivio è davvero tutto pronto per la cronometro a squadre che il 6 febbraio darà il via al Tour of Colombia 2020. Il Bel Paese, nelle strade sudamericane, sarà rappresentato da 15 corridori, di cui 9 appartenenti a squadre World Tour. La formazione con più azzurri al via sarà la Bardiani-CSF-Faizanè, con un roster di soli italiani. L’atleta di punta per il Tricolore sarà invece, inevitabilmente, Fabio Aru. Capitano dell’ambiziosa UAE Emirates, che recentemente ha trionfato in tre tappe della Vuelta a San Juan, il Cavaliere dei Quattro Mori sarà di fatto uno dei grandi favoriti della corsa Colombiana insieme con il padrone di casa Egan Bernal (vincitore finale nel 2018) e con altri nomi di spicco quali Tejay Van Garderen, Julian Alaphilippe e Richard Carapaz. Il sardo, al primo appuntamento importante di questo 2020 con il ... oasport

